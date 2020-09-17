***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.09.2020 11:21
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 16.09.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875408
BIST
11:191.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,59
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.103
11:197,5407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0365
|Açılış
|: 7,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5439
En Düşük
7,4825
11:198,9105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0430
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9120
En Düşük
8,8040
11:19470,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,21
|Açılış
|: 470,80
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler11:19
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|IZTAR
|6,48
|2.284.835
|% -9,87
|
|TDGYO
|6,67
|6.242.634
|% -9,74
|
|PKENT
|975,00
|7.800
|% -9,64
|
|KRDMD
|3,13
|279.725.606
|% -1,26
|
|AVOD
|4,34
|261.003.767
|% 7,43
|
|RTALB
|52,50
|178.758.572
|% 2,54
|
|PETKM
|4,33
|165.354.244
|% -0,46
|
|SISE
|6,38
|160.172.325
|% -0,16
|
|IHLAS
|1,07
|100.868.306
|% -1,83
|
|KRDMD
|3,13
|279.725.606
|% -1,26
|
|AVOD
|4,34
|261.003.767
|% 7,43
|
|SKBNK
|1,53
|76.948.957
|% 1,32
|
|DOHOL
|2,26
|109.175.773
|% 2,26
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5381
|7,5407
|% 0,49
|
|Euro
|8,9056
|8,9105
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,7207
|9,7694
|% 0,15
|
|Frank
|8,2375
|8,2871
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0034
|2,0135
|% 0,40
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-14,89
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,88
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|-0,24
|
Seans Raporu
11:19
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-
11:30BJKAS
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 974, 826 adet işlem
-
11:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 2 kaybederek (% -0.34 ) 1, 232
-
11:29XU100
Endeks 1, 103 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 3, 301.00 milyon TL de
-
11:29LKMNH
Yüzde -8.40 oranında düşüşle 11.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 521 adet işlem
-
11:28TUCLK
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 799, 895 adet işlem