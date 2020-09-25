***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.09.2020 09:55
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 24.09.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876629
BIST
11:231.133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 13,06
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.129
11:237,5658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0596
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6380
En Düşük
7,5122
11:238,8238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0794
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9200
En Düşük
8,7728
11:23454,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,44
|Açılış
|: 454,52
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,10
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler11:23
|MERKO
|9,02
|32.172.946
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|3.868.738
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|2.686.954
|% 10,00
|
|JANTS
|198,00
|1.862.982
|% 10,00
|
|KSTUR
|209,00
|162.602
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|11.673.757
|% -9,96
|
|ARTI
|6,89
|1.125.950
|% -9,93
|
|MMCAS
|7,62
|568.422
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|7.888.733
|% -9,90
|
|DAGI
|9,20
|385.701
|% -8,37
|
|GARAN
|7,25
|1.118.111.497
|% 3,42
|
|ASELS
|17,32
|442.300.998
|% 2,06
|
|AKBNK
|5,16
|317.349.419
|% 2,38
|
|ODAS
|2,67
|284.641.016
|% 1,91
|
|HALKB
|5,26
|226.347.133
|% 1,35
|
|GARAN
|7,25
|1.118.111.497
|% 3,42
|
|ODAS
|2,67
|284.641.016
|% 1,91
|
|IHLGM
|1,50
|130.285.735
|% -3,23
|
|HURGZ
|2,16
|181.777.590
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,17
|159.931.484
|% 2,84
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5605
|7,5658
|% -0,78
|
|Euro
|8,8115
|8,8238
|% -0,89
|
|Sterlin
|9,6292
|9,6775
|% -0,61
|
|Frank
|8,1348
|8,1838
|% -0,72
|
|Riyal
|2,0090
|2,0191
|% -0,88
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|2,71
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,62
|5,63
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,15
|42,15
|0,21
|