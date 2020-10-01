***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2020 10:51
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/09/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 30.09.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877699
BIST
12:201.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,60
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.143
12:207,7351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0138
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7389
En Düşük
7,6335
12:209,0793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0231
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,0945
En Düşük
8,9695
12:20471,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,53
|Açılış
|: 471,55
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,93
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler12:20
|MERKO
|13,20
|112.460.373
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|1.864.695
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|NATEN
|36,72
|100.801.509
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|3.444.687
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|SISE
|7,18
|1.119.676.796
|% -1,91
|
|ASELS
|19,51
|742.918.676
|% 0,98
|
|GARAN
|7,10
|627.168.214
|% 0,00
|
|TURSG
|5,92
|417.077.890
|% 4,23
|
|AVOD
|7,44
|385.786.822
|% 8,77
|
|SISE
|7,18
|1.119.676.796
|% -1,91
|
|GARAN
|7,10
|627.168.214
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,37
|279.346.963
|% -0,59
|
|TURSG
|5,92
|417.077.890
|% 4,23
|
|PENGD
|4,97
|327.356.213
|% 4,41
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7290
|7,7351
|% 0,18
|
|Euro
|9,0674
|9,0793
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,9073
|9,9570
|% -0,19
|
|Frank
|8,3846
|8,4352
|% 0,65
|
|Riyal
|2,0567
|2,0670
|% 0,45
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|9,89
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,81
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.163
|-7,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|-1,19
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|-0,57
|
|Çeyrek
|753
|770
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,85
|5,86
|0,10
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-0,28
|