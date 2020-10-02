***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2020 10:54
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01102020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 01.10.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877945
BIST
12:521.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.148
En Düşük
1.138
12:527,7307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0153
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7252
12:529,0715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0262
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
12:52476,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,69
|Açılış
|: 476,25
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:52
|YAPRK
|70,95
|6.211.148
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.090.605
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,28
|971.056
|% 9,98
|
|UZERB
|31,34
|267.330
|% 9,96
|
|TLMAN
|36,68
|32.882.915
|% 9,95
|
|MRSHL
|335,70
|2.083.354
|% -10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|196.111
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|549.990
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|767.981
|% -9,99
|
|AKMGY
|68,05
|574.342
|% -9,99
|
|SISE
|7,09
|1.303.193.675
|% 2,60
|
|KRDMD
|3,44
|615.275.369
|% 0,88
|
|ASELS
|18,55
|578.179.182
|% 0,11
|
|GARAN
|7,14
|559.595.041
|% 0,28
|
|TURSG
|6,09
|352.860.204
|% 0,83
|
|SISE
|7,09
|1.303.193.675
|% 2,60
|
|KRDMD
|3,44
|615.275.369
|% 0,88
|
|HURGZ
|2,24
|269.839.163
|% -8,20
|
|GARAN
|7,14
|559.595.041
|% 0,28
|
|ODAS
|2,83
|217.605.602
|% 1,43
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7278
|7,7307
|% -0,20
|
|Euro
|9,0543
|9,0715
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,0026
|10,0528
|% 0,56
|
|Frank
|8,3905
|8,4410
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0617
|2,0721
|% 0,19
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|1,33
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,42
|
|Cumhuriyet
|3.146
|3.194
|4,00
|
|Tam
|3.132
|3.211
|7,07
|
|Yarım
|1.514
|1.553
|3,42
|
|Çeyrek
|759
|777
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,03
|
|B. Petrol
|39,58
|39,58
|-1,35
|