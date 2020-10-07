***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2020 09:46
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 06.10.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878926
BIST
18:051.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
0
En Düşük
0
18:057,8502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0524
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,8697
En Düşük
7,7815
18:059,2334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0813
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,2529
En Düşük
9,1278
18:05476,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,70
|Açılış
|: 476,52
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
476,62
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% 0,00
|
|KOZAA
|13,35
|118.588.208
|% 0,00
|
|MARTI
|1,25
|12.728.940
|% 0,00
|
|GLYHO
|5,51
|576.242.804
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,12
|235.382.418
|% 0,00
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% 0,00
|
|KOZAA
|13,35
|118.588.208
|% 0,00
|
|MARTI
|1,25
|12.728.940
|% 0,00
|
|GLYHO
|5,51
|576.242.804
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,12
|235.382.418
|% 0,00
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% 0,00
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 0,00
|
|SISE
|6,85
|1.342.664.846
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% 0,00
|
|TURSG
|6,14
|851.717.888
|% 0,00
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 0,00
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,66
|703.064.030
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,84
|432.348.740
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8455
|7,8502
|% 0,67
|
|Euro
|9,2203
|9,2334
|% 0,89
|
|Sterlin
|10,0861
|10,1367
|% 0,79
|
|Frank
|8,5156
|8,5669
|% 0,67
|
|Riyal
|2,0846
|2,0951
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|12,28
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.146
|3.226
|4,41
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,13
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,16
|
|B. Petrol
|42,22
|42,22
|-0,43
|