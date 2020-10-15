***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2020 10:06
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 14.10.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881889
BIST
10:211.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.186
10:217,9221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0115
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9337
En Düşük
7,9004
10:219,3075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0157
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3384
En Düşük
9,2808
10:21483,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,44
|Açılış
|: 482,98
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,75
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler10:21
|EUYO
|3,41
|1.184.395
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.943,90
|459.248
|% 10,00
|
|ESEN
|13,67
|2.130.675
|% 9,98
|
|DAGHL
|16,10
|2.859.875
|% 9,97
|
|CELHA
|15,56
|3.555.000
|% 9,96
|
|PENGD
|5,49
|5.964.204
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|396.500
|% -10,00
|
|KSTUR
|131,40
|79.628
|% -10,00
|
|VANGD
|11,98
|1.839.086
|% -9,99
|
|YAPRK
|61,30
|238.089
|% -9,99
|
|PETKM
|4,79
|376.596.331
|% -1,24
|
|ZOREN
|3,14
|371.084.994
|% 2,61
|
|EKGYO
|1,95
|179.054.673
|% 2,63
|
|KRDMD
|3,73
|144.515.476
|% 0,54
|
|SISE
|6,79
|135.096.224
|% 0,44
|
|ZOREN
|3,14
|371.084.994
|% 2,61
|
|EKGYO
|1,95
|179.054.673
|% 2,63
|
|PETKM
|4,79
|376.596.331
|% -1,24
|
|AKENR
|2,70
|114.255.358
|% 3,45
|
|KRDMD
|3,73
|144.515.476
|% 0,54
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9165
|7,9221
|% 0,15
|
|Euro
|9,2964
|9,3075
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,2485
|10,2999
|% -0,13
|
|Frank
|8,6263
|8,6783
|% 0,02
|
|Riyal
|2,1023
|2,1128
|% -0,01
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-1,13
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|-0,16
|