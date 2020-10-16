***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2020 10:38
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 15.10.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882119
BIST
10:341.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,14
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.190
En Düşük
1.185
10:347,9289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0035
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9470
En Düşük
7,9127
10:349,2928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0032
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3064
En Düşük
9,2709
10:34485,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,61
|Açılış
|: 485,81
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,74
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler10:32
|TKURU
|357,50
|29.316.569
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|34.931.333
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.089.851
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|24.809.325
|% 9,96
|
|CEOEM
|8,95
|42.665.818
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|5.435
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|513.872
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|169.588
|% -9,99
|
|YONGA
|32,98
|387.053
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|291.931
|% -9,99
|
|IHLGM
|1,72
|186.053.402
|% 8,18
|
|KERVT
|7,93
|143.549.055
|% 5,45
|
|EKGYO
|1,95
|125.778.513
|% 0,52
|
|PETKM
|4,72
|117.846.045
|% 0,43
|
|TUPRS
|82,05
|107.576.510
|% 0,98
|
|IHLGM
|1,72
|186.053.402
|% 8,18
|
|EKGYO
|1,95
|125.778.513
|% 0,52
|
|IHLAS
|1,18
|44.836.199
|% 1,72
|
|ZOREN
|3,00
|103.092.091
|% 1,35
|
|SKBNK
|1,74
|44.068.540
|% 0,58
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9213
|7,9268
|% -0,07
|
|Euro
|9,2786
|9,2844
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,1940
|10,2451
|% -0,23
|
|Frank
|8,6183
|8,6703
|% -0,36
|
|Riyal
|2,1048
|2,1154
|% -0,29
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-1,76
|
|Altın Gr.
|486
|487
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|-0,38
|
Seans Raporu
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10:43XU100
Endeks 1, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 2, 436.00 milyon TL de
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