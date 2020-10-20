***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2020 11:56
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 19.10.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882540
BIST
13:331.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.214
En Düşük
1.202
13:337,8939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0152
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
13:339,3290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0535
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3292
En Düşük
9,2625
13:33483,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,38
|Açılış
|: 483,69
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler13:33
|AKSGY
|4,18
|76.296.633
|% 10,00
|
|YESIL
|36,30
|9.111.937
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.391.218
|% 10,00
|
|KARTN
|930,40
|865.272
|% 9,99
|
|KONYA
|625,50
|6.410.750
|% 9,99
|
|BMELK
|11,70
|202.504
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|5.851.284
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|672.721
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|84.131
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.892.878
|% -9,98
|
|SISE
|6,93
|1.007.192.385
|% 1,02
|
|GARAN
|7,53
|853.725.187
|% 0,40
|
|SKBNK
|2,12
|575.528.363
|% 6,00
|
|ASELS
|18,27
|535.907.425
|% 0,94
|
|ISFIN
|4,20
|495.863.545
|% 3,70
|
|SKBNK
|2,12
|575.528.363
|% 6,00
|
|ALBRK
|1,79
|430.583.255
|% 3,47
|
|CEMAS
|2,51
|456.209.981
|% 7,26
|
|SISE
|6,93
|1.007.192.385
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,35
|311.829.842
|% 1,73
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8912
|7,8939
|% 0,19
|
|Euro
|9,3243
|9,3290
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,1981
|10,2492
|% 0,29
|
|Frank
|8,6600
|8,7121
|% 0,48
|
|Riyal
|2,0969
|2,1074
|% 0,17
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,06
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.190
|3.269
|-6,82
|
|Yarım
|1.542
|1.581
|-3,29
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,65
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,65
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|0,10
|