***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2020 10:13
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 10.11.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887904
BIST
12:021.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 12,94
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.256
En Düşük
1.248
12:028,0802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0758
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
8,0683
12:029,5385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0958
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,5186
12:02489,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,92
|Açılış
|: 489,12
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
488,10
BIST En Aktif Hisseler12:00
|KLGYO
|2,68
|52.868.264
|% 31,81
|
|MARTI
|3,19
|25.763.279
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|52.840.803
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|52.306.772
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|182.267
|% 10,00
|
|KERVN
|0,78
|476.045
|% -9,30
|
|BALAT
|6,85
|141.254
|% -8,91
|
|MERKO
|12,00
|5.446.164
|% -6,90
|
|DAGHL
|17,00
|587.503
|% -5,40
|
|BLCYT
|6,85
|22.154.046
|% -4,73
|
|KRDMD
|3,95
|1.343.158.132
|% 5,90
|
|THYAO
|11,34
|1.081.495.214
|% -1,39
|
|GARAN
|7,84
|934.799.144
|% 1,03
|
|TCELL
|15,58
|616.036.703
|% 1,30
|
|ASELS
|18,44
|553.352.195
|% 2,27
|
|KRDMD
|3,95
|1.343.158.132
|% 5,90
|
|YKBNK
|2,59
|327.144.971
|% 1,57
|
|ODAS
|3,70
|440.736.852
|% 0,82
|
|GARAN
|7,84
|934.799.144
|% 1,03
|
|THYAO
|11,34
|1.081.495.214
|% -1,39
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0805
|8,0886
|% -0,83
|
|Euro
|9,5324
|9,5458
|% -0,92
|
|Sterlin
|10,7278
|10,7816
|% -0,41
|
|Frank
|8,8013
|8,8543
|% -0,79
|
|Riyal
|2,1540
|2,1648
|% -0,63
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|5,40
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|26,00
|
|Tam
|3.246
|3.332
|-31,94
|
|Yarım
|1.569
|1.612
|-15,45
|
|Çeyrek
|787
|806
|-7,72
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,01
|
|B. Petrol
|44,57
|44,57
|0,96
|
Seans Raporu
12:00
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12:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 13 artarak (% 1.03 ) 1, 387
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12:16XU100
Endeks 1, 256 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 11, 762.00 milyon TL de
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12:16SAYAS
Yüzde 7.39 oranında artışla 8.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 116, 435 adet işlem
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12:14CRFSA
Yüzde 5.61 oranında artışla 23.36 lira fiyatla işlem gören hissede 429, 011 adet işlem