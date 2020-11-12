***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.11.2020 12:13
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 11.11.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888089
BIST
15:071.287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,72
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.278
15:077,6966
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,0979
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6821
15:079,1008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0880
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0833
15:07463,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,13
|Açılış
|: 463,88
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler15:07
|SEKUR
|13,31
|14.258.393
|% 10,00
|
|BFREN
|1.145,80
|42.796.293
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|81.410.473
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|11.102.866
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|EUYO
|7,54
|1.214.679
|% -9,92
|
|GARAN
|8,78
|6.907.255.227
|% 3,29
|
|YKBNK
|2,86
|2.387.266.130
|% 2,14
|
|KRDMD
|4,27
|2.178.940.563
|% 7,83
|
|THYAO
|11,87
|1.866.418.840
|% 0,76
|
|AKBNK
|6,34
|1.648.815.655
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,86
|2.387.266.130
|% 2,14
|
|GARAN
|8,78
|6.907.255.227
|% 3,29
|
|KRDMD
|4,27
|2.178.940.563
|% 7,83
|
|EKGYO
|1,93
|564.635.092
|% 1,58
|
|VAKBN
|4,87
|1.264.879.425
|% 1,88
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6909
|7,6966
|% -1,26
|
|Euro
|9,0896
|9,1008
|% -0,96
|
|Sterlin
|10,1205
|10,1713
|% -1,42
|
|Frank
|8,4008
|8,4514
|% -0,76
|
|Riyal
|2,0506
|2,0609
|% -1,00
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|7,17
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|3.087
|3.134
|-66,00
|
|Tam
|3.070
|3.150
|-67,50
|
|Yarım
|1.484
|1.524
|-32,65
|
|Çeyrek
|744
|762
|-16,32
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|43,66
|43,66
|-0,13
|