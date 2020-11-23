***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.11.2020 13:42
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 20.11.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889543
BIST
16:301.324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.322
16:307,8007
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 0,1817
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
16:309,2827
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 0,2410
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2854
En Düşük
9,0241
16:30466,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 7,71
|Açılış
|: 466,56
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler16:28
|EGEEN
|1.557,00
|210.387.348
|% 10,00
|
|SUMAS
|38,72
|671.173
|% 10,00
|
|YESIL
|64,40
|53.717.659
|% 9,99
|
|CASA
|73,20
|2.658.185
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.501.740
|% 9,98
|
|KAPLM
|25,66
|475.650
|% -9,96
|
|MARKA
|7,20
|1.689.869
|% -9,89
|
|TKURU
|281,00
|4.611.234
|% -9,59
|
|BRKO
|1,16
|1.655.682
|% -7,94
|
|EUYO
|5,22
|2.038.064
|% -6,45
|
|SISE
|7,11
|1.847.722.356
|% 1,28
|
|GARAN
|9,20
|1.768.985.022
|% -2,65
|
|THYAO
|12,04
|1.716.391.541
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,05
|1.616.301.808
|% 6,22
|
|KRDMD
|4,89
|1.416.401.705
|% 1,66
|
|EKGYO
|2,05
|1.616.301.808
|% 6,22
|
|KRDMD
|4,89
|1.416.401.705
|% 1,66
|
|SISE
|7,11
|1.847.722.356
|% 1,28
|
|YKBNK
|3,02
|652.192.173
|% -2,27
|
|GARAN
|9,20
|1.768.985.022
|% -2,65
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7919
|7,7976
|% 2,34
|
|Euro
|9,2674
|9,2779
|% 2,61
|
|Sterlin
|10,3922
|10,4443
|% 2,91
|
|Frank
|8,5411
|8,5925
|% 2,56
|
|Riyal
|2,0700
|2,0804
|% 2,20
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-6,74
|
|Altın Gr.
|468
|468
|9,11
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|37,00
|
|Tam
|3.102
|3.180
|47,63
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|23,04
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,52
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,10
|
|B. Petrol
|45,81
|45,81
|0,74
|
Seans Raporu
16:28
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16:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, YKBNK, GARAN
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16:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 15 kaybederek (% -0.35 ) 1, 195
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16:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, TACTR, RODRG, BMELK, HLGYO, EGEEN, SNKRN, ATLAS, GLRYH, CASA
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16:44
BAGFS, YESIL, KLMSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:44
TDGYO, SEKUR, MARKA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında