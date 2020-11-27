***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2020 09:48
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 26.11.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890233
BIST
10:121.351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 8,68
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.351
En Düşük
1.348
10:127,8219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0498
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,8884
En Düşük
7,8040
10:129,3266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0614
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,4121
En Düşük
9,3157
10:12454,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,72
|Açılış
|: 454,33
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
454,11
BIST En Aktif Hisseler10:12
|TKNSA
|11,03
|7.098.610
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|1.162.466
|% 9,95
|
|ORMA
|13,59
|122.582
|% 9,95
|
|FRIGO
|32,94
|1.216.244
|% 9,95
|
|KENT
|517,00
|2.610.333
|% 9,88
|
|CASA
|87,70
|29.204
|% -9,96
|
|IZTAR
|12,39
|673.966
|% -9,96
|
|SANFM
|12,30
|811.874
|% -9,96
|
|MARKA
|5,80
|2.443.731
|% -9,52
|
|POLTK
|350,10
|161.396
|% -8,69
|
|GARAN
|9,44
|321.781.321
|% 1,07
|
|GUBRF
|53,30
|170.867.783
|% 3,39
|
|THYAO
|12,18
|154.604.561
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,12
|106.380.939
|% 1,92
|
|SELEC
|11,54
|91.068.371
|% 8,05
|
|EKGYO
|2,12
|106.380.939
|% 1,92
|
|GARAN
|9,44
|321.781.321
|% 1,07
|
|YKBNK
|3,12
|81.326.619
|% 1,63
|
|HLGYO
|3,71
|83.854.291
|% 7,54
|
|ODAS
|3,59
|80.373.696
|% -1,10
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8131
|7,8219
|% -0,63
|
|Euro
|9,3186
|9,3266
|% -0,65
|
|Sterlin
|10,4142
|10,4665
|% -0,62
|
|Frank
|8,5928
|8,6446
|% -0,62
|
|Riyal
|2,0777
|2,0881
|% -0,68
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-1,30
|
|Altın Gr.
|454
|455
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|47,77
|47,77
|-0,02
|