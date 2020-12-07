***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2020 11:00
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 04.12.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891670
BIST
15:221.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:227,8371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0241
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:229,4966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0204
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:22461,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,39
|Açılış
|: 461,78
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:22
|KRVGD
|10,89
|337.067
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|576.813.700
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.777.228
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|82,00
|20.849.226
|% -9,14
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|KENT
|435,70
|10.127.740
|% -6,46
|
|PETKM
|5,02
|3.218.668.251
|% 8,19
|
|TUPRS
|96,85
|1.130.405.854
|% 3,47
|
|GARAN
|8,99
|1.011.343.037
|% -1,32
|
|DOHOL
|2,81
|866.467.669
|% -1,75
|
|SASA
|20,26
|773.769.523
|% 8,28
|
|PETKM
|5,02
|3.218.668.251
|% 8,19
|
|TSKB
|1,84
|591.312.232
|% -4,66
|
|DOHOL
|2,81
|866.467.669
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,08
|572.736.731
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,65
|388.161.846
|% 7,72
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8344
|7,8371
|% 0,31
|
|Euro
|9,4900
|9,4966
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,3715
|10,4235
|% -0,92
|
|Frank
|8,7591
|8,8119
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0828
|2,0932
|% 0,29
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-6,40
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,54
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|-7,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|-11,91
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|-5,76
|
|Çeyrek
|738
|755
|-2,87
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,77
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,72
|48,72
|-0,53
|