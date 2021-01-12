***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2021 10:33
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 11.01.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901456
BIST
11:061.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,03
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.545
11:067,4561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0281
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4858
En Düşük
7,4190
11:069,0702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0293
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1032
En Düşük
9,0349
11:06445,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,88
|Açılış
|: 445,87
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler11:05
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|27.746.547
|% 9,96
|
|EPLAS
|36,42
|1.876.723
|% 9,96
|
|MZHLD
|37,12
|72.013
|% 9,95
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|LUKSK
|35,32
|3.756.452
|% -9,20
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|GRNYO
|3,62
|9.895.671
|% -7,89
|
|SISE
|7,47
|619.413.547
|% 2,33
|
|GARAN
|10,59
|455.371.983
|% 0,86
|
|KOZAL
|121,90
|362.823.279
|% 1,50
|
|KARSN
|3,83
|352.609.879
|% 3,51
|
|FENER
|42,24
|302.505.892
|% 3,94
|
|EKGYO
|2,50
|255.675.067
|% -0,40
|
|SKBNK
|1,63
|156.096.217
|% 0,00
|
|KARSN
|3,83
|352.609.879
|% 3,51
|
|TSKB
|1,84
|160.069.473
|% 1,66
|
|SISE
|7,47
|619.413.547
|% 2,33
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4552
|7,4596
|% -0,33
|
|Euro
|9,0607
|9,0701
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,0708
|10,1213
|% -0,19
|
|Frank
|8,3412
|8,3914
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9804
|1,9904
|% -0,42
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|11,51
|
|Altın Gr.
|446
|446
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,10
|
|B. Petrol
|56,10
|56,10
|0,44
|