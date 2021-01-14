***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2021 10:10
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 13.01.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902005
BIST
12:581.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,97
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.556
12:587,3781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0247
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
12:588,9900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0104
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9774
12:58436,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,60
|Açılış
|: 436,94
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler12:58
|YAPRK
|117,80
|24.805.739
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.263.877
|% 9,99
|
|POLTK
|437,40
|1.149.487
|% 9,98
|
|SODSN
|32,00
|294.464
|% 9,97
|
|YONGA
|34,64
|2.326.041
|% 9,97
|
|KUTPO
|55,60
|98.668.275
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|1.665.653
|% -9,96
|
|DAGI
|8,44
|41.209.086
|% -5,80
|
|LUKSK
|33,10
|3.335.766
|% -5,70
|
|RODRG
|14,85
|2.748.948
|% -5,17
|
|THYAO
|13,40
|1.194.032.512
|% 0,90
|
|DOHOL
|3,69
|1.015.923.265
|% -2,38
|
|TCELL
|17,12
|639.523.268
|% -0,17
|
|SISE
|7,82
|610.457.849
|% -2,01
|
|FENER
|40,14
|574.855.517
|% 2,98
|
|DOHOL
|3,69
|1.015.923.265
|% -2,38
|
|SKBNK
|1,64
|377.509.997
|% 2,50
|
|TSKB
|1,91
|337.008.499
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,46
|342.653.168
|% 0,41
|
|THYAO
|13,40
|1.194.032.512
|% 0,90
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3736
|7,3781
|% -0,33
|
|Euro
|8,9834
|8,9900
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,0393
|10,0896
|% -0,21
|
|Frank
|8,2827
|8,3326
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9601
|1,9700
|% -0,38
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-8,94
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.945
|-49,00
|
|Tam
|2.889
|2.962
|-45,80
|
|Yarım
|1.396
|1.433
|-22,15
|
|Çeyrek
|700
|716
|-11,08
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,98
|55,98
|-0,08
|