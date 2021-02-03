***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2021 10:04
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 02.02.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907140
BIST
10:221.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,30
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.521
10:227,1675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0348
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,2044
En Düşük
7,1551
10:228,6273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0402
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6838
En Düşük
8,6192
10:22424,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,08
|Açılış
|: 424,13
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
423,01
BIST En Aktif Hisseler10:22
|EKIZ
|10,56
|1.761.609
|% 10,00
|
|GEDIK
|25,84
|55.737.446
|% 9,96
|
|YESIL
|241,90
|3.990.624
|% 9,95
|
|DAGHL
|15,49
|4.755.602
|% 9,94
|
|ISKPL
|25,90
|3.595.360
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.590,00
|559.980
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,30
|53.897
|% -10,00
|
|TACTR
|26,00
|2.363.582
|% -9,91
|
|MARKA
|6,70
|3.113.688
|% -7,46
|
|NIBAS
|33,46
|6.570.815
|% -7,06
|
|ISFIN
|4,31
|265.806.105
|% 3,61
|
|ODAS
|4,15
|231.887.572
|% 3,49
|
|DOHOL
|4,09
|212.191.562
|% -3,08
|
|KOZAL
|122,60
|188.343.165
|% 1,07
|
|KRDMD
|6,93
|153.172.575
|% -0,72
|
|ISFIN
|4,31
|265.806.105
|% 3,61
|
|ODAS
|4,15
|231.887.572
|% 3,49
|
|DOHOL
|4,09
|212.191.562
|% -3,08
|
|SKBNK
|1,50
|68.662.902
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,93
|103.610.960
|% 1,74
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1642
|7,1675
|% -0,48
|
|Euro
|8,6194
|8,6273
|% -0,46
|
|Sterlin
|9,7604
|9,8094
|% -0,50
|
|Frank
|7,9540
|8,0019
|% -0,43
|
|Riyal
|1,9063
|1,9158
|% -0,42
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|3,18
|
|Altın Gr.
|423
|423
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.852
|-40,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-40,84
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,75
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,96
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,07
|
|B. Petrol
|57,78
|57,78
|-0,02
|
Seans Raporu
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