***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2021 09:59
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 08.02.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908525
BIST
10:001.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,12
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.540
En Düşük
1.538
10:007,0842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0110
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0983
En Düşük
7,0620
10:008,5637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0314
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5637
En Düşük
8,5143
10:00418,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,42
|Açılış
|: 418,92
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
419,90
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler10:00
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|ULAS
|4,73
|839.968
|% 10,00
|
|RODRG
|25,54
|1.303.740
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|EKIZ
|15,44
|757.857
|% 9,97
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|KONTR
|61,25
|2.087.523
|% -5,41
|
|AGYO
|4,26
|516.632
|% -4,91
|
|PAMEL
|21,24
|313.248
|% -4,58
|
|EKGYO
|2,71
|25.168.046
|% 0,74
|
|KOZAL
|135,40
|18.464.363
|% 0,74
|
|SISE
|7,70
|17.242.718
|% 1,05
|
|HDFGS
|4,40
|10.648.999
|% 1,15
|
|DOHOL
|3,60
|10.637.287
|% -1,64
|
|EKGYO
|2,71
|25.168.046
|% 0,74
|
|DOHOL
|3,60
|10.637.287
|% -1,64
|
|HDFGS
|4,40
|10.648.999
|% 1,15
|
|SISE
|7,70
|17.242.718
|% 1,05
|
|GSDHO
|2,72
|6.089.648
|% 0,74
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0811
|7,0842
|% 0,16
|
|Euro
|8,5580
|8,5637
|% 0,37
|
|Sterlin
|9,7225
|9,7712
|% 0,27
|
|Frank
|7,8676
|7,9150
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8818
|1,8913
|% 0,04
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|9,83
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,38
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|0,00
|
|B. Petrol
|61,18
|61,18
|0,48
|