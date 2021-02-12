***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2021 09:44
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 11.02.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909249
BIST
11:001.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -8,16
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.537
11:007,0252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0462
En Düşük
7,0167
11:008,5155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0220
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5445
En Düşük
8,5054
11:00411,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,43
|Açılış
|: 411,09
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
410,45
BIST En Aktif Hisseler10:57
|DARDL
|34,98
|1.446.703
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|22.463.972
|% 9,99
|
|GEDIK
|26,02
|33.829.233
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|43.943.814
|% 9,94
|
|IDGYO
|10,40
|5.451.263
|% 9,82
|
|EKIZ
|11,79
|147.623
|% -10,00
|
|SEKUR
|38,70
|1.603.341
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,48
|37.554.349
|% -8,62
|
|ARTI
|7,01
|155.881
|% -6,28
|
|TACTR
|30,00
|228.000
|% -6,25
|
|KOZAL
|137,30
|291.373.746
|% 0,44
|
|KOZAA
|18,31
|265.420.794
|% 1,78
|
|SASA
|32,32
|261.129.514
|% 3,26
|
|DOHOL
|3,60
|258.343.737
|% -1,91
|
|ESEN
|43,36
|252.013.405
|% 3,09
|
|DOHOL
|3,60
|258.343.737
|% -1,91
|
|EKGYO
|2,57
|127.176.447
|% 0,39
|
|TSKB
|1,77
|65.917.420
|% 0,00
|
|ODAS
|4,06
|145.539.745
|% -1,69
|
|SKBNK
|1,44
|51.273.716
|% 0,00
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0254
|7,0285
|% 0,04
|
|Euro
|8,5102
|8,5208
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,6729
|9,7214
|% -0,05
|
|Frank
|7,8656
|7,9130
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8699
|1,8793
|% 0,14
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-9,42
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|26,95
|27,00
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,01
|
|B. Petrol
|60,73
|60,73
|-0,41
|
Seans Raporu
10:57
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