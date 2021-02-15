***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2021 10:45
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 12.02.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909567
BIST
12:081.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 17,76
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.556
En Düşük
1.547
12:086,9776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0581
|Açılış
|: 6,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9709
12:088,4776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0484
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4649
12:08407,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -4,29
|Açılış
|: 407,72
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
407,53
BIST En Aktif Hisseler12:06
|VAKFN
|12,32
|11.590.885
|% 10,00
|
|SEKUR
|47,30
|2.514.657
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|4.962.675
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|79.691
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|818.835
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,16
|126.250
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|1.818.315
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|132.322.105
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|KOZAL
|144,30
|1.208.272.376
|% 0,07
|
|SASA
|37,18
|1.136.753.998
|% 8,02
|
|THYAO
|12,42
|757.213.262
|% 3,50
|
|SISE
|7,76
|325.866.095
|% 0,91
|
|PETKM
|5,01
|308.185.493
|% 0,60
|
|SKBNK
|1,44
|126.987.591
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,78
|236.182.377
|% 2,96
|
|ALBRK
|2,29
|166.532.782
|% 2,23
|
|PETKM
|5,01
|308.185.493
|% 0,60
|
|THYAO
|12,42
|757.213.262
|% 3,50
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9757
|6,9793
|% -0,80
|
|Euro
|8,4720
|8,4755
|% -0,59
|
|Sterlin
|9,6738
|9,7224
|% -0,44
|
|Frank
|7,8037
|7,8507
|% -0,68
|
|Riyal
|1,8558
|1,8651
|% -0,76
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,69
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,90
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-19,00
|
|Tam
|2.705
|2.774
|-21,21
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|-10,26
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,13
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,58
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|0,74
|