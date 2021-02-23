***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2021 11:27
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 22.02.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911663
BIST
12:551.530
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -21,11
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
12:557,0302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 7,0320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0497
En Düşük
7,0039
12:558,5445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0117
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5845
En Düşük
8,5250
12:55408,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,11
|Açılış
|: 408,12
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler12:53
|SAYAS
|19,27
|53.213.351
|% 9,99
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|YAPRK
|131,50
|1.491.605
|% 9,95
|
|GLBMD
|7,92
|13.945.504
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|84.188.515
|% -10,00
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|SASA
|36,32
|1.315.471.291
|% -9,97
|
|SONME
|84,50
|5.854.948
|% -9,96
|
|SASA
|36,32
|1.315.471.291
|% -9,97
|
|KOZAL
|135,90
|977.057.164
|% -1,88
|
|GUBRF
|82,00
|889.452.257
|% 4,66
|
|SISE
|7,37
|811.194.751
|% -1,21
|
|GARAN
|9,22
|725.316.547
|% 0,11
|
|IHLAS
|0,99
|258.069.029
|% -9,17
|
|EKGYO
|2,37
|600.043.221
|% -2,47
|
|SKBNK
|1,44
|254.502.681
|% -2,70
|
|TSKB
|1,76
|257.239.489
|% -1,12
|
|PETKM
|5,20
|643.858.878
|% 1,56
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0271
|7,0305
|% 0,14
|
|Euro
|8,5416
|8,5464
|% 0,16
|
|Sterlin
|9,8685
|9,9180
|% 0,31
|
|Frank
|7,7731
|7,8199
|% -0,31
|
|Riyal
|1,8685
|1,8779
|% 0,15
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-4,15
|
|Altın Gr.
|408
|408
|0,09
|
|Cumhuriyet
|2.717
|2.758
|9,00
|
|Tam
|2.704
|2.773
|10,07
|
|Yarım
|1.307
|1.341
|4,87
|
|Çeyrek
|656
|671
|2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,80
|27,83
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|-0,08
|
|B. Petrol
|65,07
|65,07
|0,71
|