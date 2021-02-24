***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2021 10:56
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 23.02.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912110
BIST
12:111.513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,76
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
12:117,1631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0579
|Açılış
|: 7,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1692
En Düşük
7,0712
12:118,7204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0838
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7248
En Düşük
8,5921
12:11415,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,58
|Açılış
|: 415,11
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
416,34
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler12:09
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|MARTI
|2,45
|42.535.248
|% 9,37
|
|TACTR
|28,00
|49.728
|% 8,19
|
|MZHLD
|37,26
|176.352
|% -10,00
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|415.548
|% -9,99
|
|RODRG
|19,48
|716.572
|% -9,98
|
|DIRIT
|7,22
|220.318
|% -9,98
|
|SASA
|39,00
|1.146.463.979
|% 7,38
|
|KOZAL
|136,10
|871.153.038
|% 2,02
|
|ASELS
|17,65
|818.156.771
|% 3,34
|
|PETKM
|5,28
|744.068.736
|% -2,76
|
|THYAO
|12,85
|610.142.853
|% -1,31
|
|IHLAS
|0,91
|169.335.663
|% -8,08
|
|PETKM
|5,28
|756.082.252
|% -2,76
|
|EKGYO
|2,32
|304.050.970
|% -0,85
|
|ODAS
|4,08
|464.851.270
|% 2,51
|
|SKBNK
|1,41
|158.019.330
|% -1,40
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1599
|7,1649
|% 0,84
|
|Euro
|8,7183
|8,7251
|% 1,02
|
|Sterlin
|10,1238
|10,1746
|% 1,25
|
|Frank
|7,8660
|7,9134
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9041
|1,9136
|% 0,78
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,02
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.755
|2.779
|7,00
|
|Tam
|2.741
|2.811
|24,06
|
|Yarım
|1.325
|1.360
|11,64
|
|Çeyrek
|665
|680
|5,81
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|0,03
|
|B. Petrol
|64,42
|64,42
|-0,06
|