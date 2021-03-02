***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2021 10:52
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 01.03.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914430
BIST
12:071.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
12:077,3590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0630
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
12:078,8397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0493
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8399
En Düşük
8,7606
12:07406,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,45
|Açılış
|: 406,66
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
407,35
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler12:07
|ROYAL
|4,07
|614.725
|% 10,00
|
|SUMAS
|79,20
|197.921
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|65.090.276
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|1.481.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|446.326
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|956.654
|% -10,00
|
|OSMEN
|36,66
|91.100
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,28
|72.586
|% -8,57
|
|EKIZ
|7,33
|72.259
|% -8,38
|
|TACTR
|25,10
|27.861
|% -7,04
|
|THYAO
|14,95
|3.125.649.532
|% 8,33
|
|KOZAL
|131,70
|949.804.571
|% -3,37
|
|PGSUS
|93,85
|797.298.373
|% 6,05
|
|KRDMD
|7,01
|665.054.074
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,36
|664.289.677
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,36
|664.289.677
|% 0,43
|
|THYAO
|14,95
|3.125.649.532
|% 8,33
|
|SKBNK
|1,37
|215.361.996
|% -2,14
|
|PETKM
|5,42
|520.685.995
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,01
|665.054.074
|% 1,59
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3532
|7,3590
|% 0,86
|
|Euro
|8,8317
|8,8397
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,1522
|10,2031
|% 0,30
|
|Frank
|7,9542
|8,0022
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9507
|1,9605
|% 0,61
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-2,00
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|-0,09
|
|B. Petrol
|63,00
|63,00
|-0,69
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:18KRDMB
Yüzde 4.24 oranında artışla 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 187, 003 adet işlem
-
12:17AYEN
Yüzde 5.93 oranında artışla 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 198, 509 adet işlem
-
12:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 41 artarak (% 0.15 ) 1, 611
-
12:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KOZAL, PGSUS
-
12:16XU100
Endeks 1, 526 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 14, 686.00 milyon TL de