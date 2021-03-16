***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2021 10:53
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 15.03.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918401
BIST
10:561.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,41
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.560
10:567,5390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,5496
En Düşük
7,5139
10:568,9945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0062
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0136
En Düşük
8,9627
10:56418,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,81
|Açılış
|: 418,72
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler10:56
|SANKO
|14,53
|34.434.747
|% 9,99
|
|TRILC
|21,42
|32.823.044
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|335.187
|% 9,96
|
|IDEAS
|68,65
|2.418.196
|% 9,93
|
|UMPAS
|1,38
|62.008
|% 9,52
|
|FENER
|29,16
|226.581.640
|% -7,55
|
|POLTK
|317,00
|8.081.617
|% -5,06
|
|GRNYO
|3,46
|7.162.708
|% -4,95
|
|MMCAS
|5,70
|38.954
|% -4,84
|
|KRGYO
|7,19
|5.553.102
|% -4,26
|
|GOZDE
|8,95
|406.695.971
|% -2,08
|
|GARAN
|8,79
|272.440.533
|% 0,80
|
|SISE
|7,78
|237.914.268
|% -0,13
|
|KOZAL
|126,10
|231.264.603
|% 2,11
|
|FENER
|29,16
|226.581.640
|% -7,55
|
|GOZDE
|8,95
|406.695.971
|% -2,08
|
|TSKB
|1,69
|71.860.864
|% 0,00
|
|GARAN
|8,79
|272.440.533
|% 0,80
|
|SISE
|7,78
|237.914.268
|% -0,13
|
|BJKAS
|5,42
|158.031.792
|% 7,54
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5341
|7,5390
|% 0,08
|
|Euro
|8,9874
|8,9945
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,3745
|10,4265
|% -0,66
|
|Frank
|8,0765
|8,1252
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0004
|2,0104
|% -0,11
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-2,23
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,32
|68,32
|-0,56
|