***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2021 10:53
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 05.04.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923682
BIST
13:391.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,51
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.431
13:398,1620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0599
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
13:399,6498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0586
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
13:39454,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,11
|Açılış
|: 454,13
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
454,74
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler13:37
|MTRKS
|30,80
|144.236
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|364.000
|% 10,00
|
|DOCO
|713,30
|115.564.561
|% 9,99
|
|JANTS
|994,00
|196.549.762
|% 9,99
|
|SNKRN
|42,34
|3.356.927
|% 9,97
|
|TRILC
|59,15
|72.569.028
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|14.410.761
|% -9,97
|
|ORMA
|26,12
|175.623
|% -9,93
|
|FORMT
|1,46
|8.834.093
|% -7,59
|
|IDEAS
|78,00
|1.387.333
|% -7,14
|
|EKGYO
|1,97
|643.678.932
|% -2,48
|
|RTALB
|28,74
|373.330.138
|% 4,51
|
|JANTS
|994,00
|196.549.762
|% 9,99
|
|ODAS
|3,67
|148.832.153
|% -1,34
|
|PGSUS
|76,15
|115.806.760
|% -0,07
|
|EKGYO
|1,97
|643.678.932
|% -2,48
|
|IHLGM
|1,14
|59.447.900
|% -1,72
|
|ODAS
|3,67
|148.832.153
|% -1,34
|
|RTALB
|28,74
|373.330.138
|% 4,51
|
|ADESE
|3,30
|39.922.714
|% -4,62
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1583
|8,1606
|% 0,72
|
|Euro
|9,6363
|9,6497
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,2524
|11,3088
|% 0,23
|
|Frank
|8,6559
|8,7080
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1690
|2,1799
|% 0,76
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|3,57
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,23
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.048
|19,00
|
|Tam
|2.990
|3.065
|19,24
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|9,31
|
|Çeyrek
|725
|741
|4,65
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,05
|
|B. Petrol
|63,10
|63,10
|0,95
|