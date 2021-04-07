***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2021 10:17
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 06.04.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924112
BIST
11:501.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,49
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:508,1511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0229
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
11:509,7000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0295
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7398
En Düşük
9,6365
11:50456,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,09
|Açılış
|: 456,12
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:50
|MTRKS
|33,88
|86.563
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|29.586.477
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.499.640
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.871.418
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.037.927
|% 9,96
|
|TRILC
|53,25
|32.911.459
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,31
|522.569.443
|% 2,31
|
|KRDMD
|7,46
|432.948.091
|% 1,36
|
|THYAO
|13,00
|326.447.680
|% 1,88
|
|GARAN
|6,76
|324.955.695
|% -0,44
|
|JANTS
|894,80
|291.561.432
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,92
|141.421.549
|% 0,00
|
|TSKB
|1,37
|92.783.304
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,16
|145.084.973
|% -0,92
|
|KRDMD
|7,46
|432.948.091
|% 1,36
|
|ODAS
|3,72
|211.623.827
|% 1,36
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1496
|8,1511
|% 0,28
|
|Euro
|9,6922
|9,7000
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,2505
|11,3070
|% 0,34
|
|Frank
|8,7452
|8,7979
|% 0,46
|
|Riyal
|2,1699
|2,1808
|% 0,35
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-5,65
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,07
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,04
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,39
|62,39
|-0,35
|
Seans Raporu
11:50
daha fazla
-
12:04IHLAS
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 0.68 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 270, 602 adet işlem
-
12:02DNISI
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 13.80 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 748 adet işlem
-
12:01DARDL
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 28.52 lira fiyatla işlem gören hissede 230, 233 adet işlem
-
12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 89 kaybederek (% -0.73 ) 1, 214
-
12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MTRKS, TKURU, NTGAZ, MRSHL, KLMSN, UMPAS, GEDIK