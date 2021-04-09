***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.04.2021 10:22
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 08.04.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925997
BIST
11:371.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,59
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.411
11:378,1439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0114
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
11:379,6852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0315
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
11:37457,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,94
|Açılış
|: 457,31
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,87
BIST En Aktif Hisseler11:37
|TUREX
|14,52
|168.461
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|339.888
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|41.333.414
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|123.144.422
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|17.252.244
|% -9,95
|
|KRTEK
|17,00
|8.123.504
|% -8,11
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|SILVR
|6,31
|19.611.750
|% -5,96
|
|BJKAS
|10,87
|402.881.129
|% 6,88
|
|EREGL
|16,10
|331.618.623
|% 1,64
|
|JANTS
|847,10
|211.945.937
|% -0,34
|
|KRDMD
|7,40
|197.654.236
|% -0,40
|
|RTALB
|31,44
|171.327.718
|% 5,50
|
|ITTFH
|2,83
|170.356.882
|% 7,20
|
|DOHOL
|3,29
|144.873.699
|% -2,08
|
|EKGYO
|1,94
|77.758.642
|% 0,52
|
|TSKB
|1,40
|56.657.489
|% -0,71
|
|GSRAY
|3,86
|148.046.316
|% 3,76
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1381
|8,1439
|% 0,14
|
|Euro
|9,6740
|9,6852
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,1344
|11,1902
|% -0,06
|
|Frank
|8,7665
|8,8193
|% -0,02
|
|Riyal
|2,1660
|2,1768
|% 0,15
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-9,70
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,03
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,71
|62,71
|-0,49
|