***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2021 11:16
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 15.04.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928734
BIST
14:021.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
14:028,0619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0546
|Açılış
|: 8,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
14:029,6669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0607
|Açılış
|: 9,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
14:02460,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,25
|Açılış
|: 460,54
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
460,80
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler14:00
|QUAGR
|29,12
|186.345.774
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.384.819
|% 9,97
|
|ATLAS
|1,56
|4.158.949
|% 9,09
|
|ETILR
|6,15
|650.804
|% 8,85
|
|UTPYA
|20,00
|946.300
|% 8,40
|
|RYSAS
|3,37
|7.940.930
|% -46,76
|
|PEKGY
|1,80
|10.321.962
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.801.098
|% -9,99
|
|SERVE
|14,23
|87.356
|% -9,94
|
|TUREX
|15,71
|415.075.748
|% -9,61
|
|GARAN
|7,31
|966.695.327
|% 0,00
|
|EREGL
|17,95
|608.533.464
|% -0,44
|
|ODAS
|3,50
|433.585.891
|% -4,89
|
|TUREX
|15,71
|415.075.748
|% -9,61
|
|PETKM
|6,35
|327.343.664
|% -0,94
|
|GARAN
|7,31
|966.695.327
|% 0,00
|
|ODAS
|3,50
|433.585.891
|% -4,89
|
|YKBNK
|2,16
|229.230.272
|% -2,26
|
|TSKB
|1,31
|109.969.719
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,21
|194.071.466
|% 0,94
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0521
|8,0596
|% 0,65
|
|Euro
|9,6577
|9,6673
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,0747
|11,1302
|% 0,62
|
|Frank
|8,7292
|8,7818
|% 0,91
|
|Riyal
|2,1408
|2,1515
|% 0,53
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|13,40
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,62
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|28,00
|
|Tam
|3.019
|3.097
|30,14
|
|Yarım
|1.459
|1.498
|14,57
|
|Çeyrek
|732
|749
|7,29
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,11
|
|B. Petrol
|66,91
|66,91
|-0,03
|