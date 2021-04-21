***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2021 12:02
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,20.04.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929962
BIST
11:591.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -13,19
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
11:598,1654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0582
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1654
En Düşük
8,0986
11:599,8328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0639
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8328
En Düşük
9,7531
11:59465,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,81
|Açılış
|: 465,63
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler11:59
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.319.404
|% 9,52
|
|FENER
|35,00
|72.976.417
|% 9,38
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BJKAS
|9,00
|9.402.444
|% -10,00
|
|BNTAS
|5,01
|32.962.185
|% -9,57
|
|ANELE
|4,48
|69.675.801
|% -9,49
|
|ODAS
|2,47
|166.858.997
|% -9,19
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|PETKM
|6,43
|648.189.103
|% -2,13
|
|GARAN
|6,99
|450.425.693
|% -1,41
|
|EREGL
|18,18
|380.571.337
|% -0,27
|
|KRDMD
|7,16
|304.107.088
|% -0,56
|
|YKBNK
|2,07
|214.031.775
|% -2,36
|
|YKBNK
|2,07
|214.031.775
|% -2,36
|
|PETKM
|6,43
|648.189.103
|% -2,13
|
|ODAS
|2,47
|166.858.997
|% -9,19
|
|GARAN
|6,99
|450.425.693
|% -1,41
|
|EKGYO
|1,83
|111.388.943
|% -0,54
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1618
|8,1654
|% 0,72
|
|Euro
|9,8230
|9,8328
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,3087
|11,3654
|% 0,34
|
|Frank
|8,8331
|8,8863
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1649
|2,1758
|% 0,43
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|0,45
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,88
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|21,00
|
|Tam
|3.069
|3.146
|24,56
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|11,88
|
|Çeyrek
|744
|761
|5,94
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,78
|6,79
|0,04
|
|B. Petrol
|66,05
|66,05
|-0,52
|