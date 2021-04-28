***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2021 11:24
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,27.04.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931625
BIST
14:201.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,04
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.384
14:208,1759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0291
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1621
14:209,8731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0600
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8640
14:20464,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -4,16
|Açılış
|: 464,91
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,83
BIST En Aktif Hisseler14:20
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.676.188
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.749.673
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|9.594.250
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.605.029
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.015.976
|% -9,78
|
|PENGD
|3,62
|45.340.079
|% -7,65
|
|EREGL
|19,51
|540.707.736
|% 0,31
|
|GARAN
|7,16
|478.891.360
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,27
|478.425.599
|% 2,25
|
|PETKM
|6,47
|467.171.731
|% -0,77
|
|THYAO
|11,91
|365.121.634
|% -0,17
|
|YKBNK
|2,10
|244.900.165
|% 0,96
|
|PETKM
|6,47
|467.171.731
|% -0,77
|
|GARAN
|7,16
|478.891.360
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,27
|478.425.599
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,82
|107.976.565
|% 0,55
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1722
|8,1759
|% -0,35
|
|Euro
|9,8648
|9,8731
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,3091
|11,3658
|% -0,68
|
|Frank
|8,9035
|8,9572
|% -0,53
|
|Riyal
|2,1749
|2,1858
|% -0,37
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-9,22
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.116
|-36,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|-37,13
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|-17,96
|
|Çeyrek
|741
|758
|-8,98
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|66,25
|66,25
|0,38
|