***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2021 10:48
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,28.04.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932203
BIST
10:531.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 16,38
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.403
En Düşük
1.391
10:538,1572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0315
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1540
10:539,9003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0490
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8891
10:53467,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,32
|Açılış
|: 467,89
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
467,13
BIST En Aktif Hisseler10:53
|RYSAS
|4,27
|14.920.298
|% 9,77
|
|BJKAS
|7,55
|49.742.236
|% 8,32
|
|MERIT
|241,50
|940.643
|% 7,81
|
|RALYH
|3,73
|485.109
|% 7,80
|
|AYCES
|70,00
|3.470.899
|% 7,61
|
|ATLAS
|1,83
|903.663
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|352.485
|% -9,59
|
|IDGYO
|6,33
|183.057
|% -9,44
|
|ATSYH
|4,20
|7.262
|% -7,69
|
|SEYKM
|23,60
|15.211.337
|% -6,35
|
|GARAN
|7,26
|383.313.868
|% 1,97
|
|EREGL
|19,15
|241.386.689
|% 1,11
|
|SASA
|36,88
|203.824.451
|% 1,32
|
|PETKM
|6,59
|197.630.048
|% 1,07
|
|KOZAL
|108,70
|120.826.082
|% 1,59
|
|GARAN
|7,26
|383.313.868
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,12
|38.598.448
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,12
|70.156.480
|% 0,95
|
|PETKM
|6,59
|197.630.048
|% 1,07
|
|AKBNK
|4,90
|100.316.894
|% 1,03
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1532
|8,1572
|% -0,38
|
|Euro
|9,8917
|9,9003
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,3813
|11,4384
|% -0,03
|
|Frank
|8,9348
|8,9886
|% -0,40
|
|Riyal
|2,1725
|2,1834
|% -0,22
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-1,30
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,39
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|67,00
|67,00
|0,22
|