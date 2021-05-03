***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.05.2021 16:04
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,30.04.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934136
BIST
17:191.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,38
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.416
En Düşük
1.400
17:198,2778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2552
17:1910,0005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0299
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
17:19477,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 6,63
|Açılış
|: 477,39
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,63
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler17:19
|CLEBI
|247,50
|21.105.478
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,32
|66.685.697
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.804.631
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.925.804
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.116.184
|% 9,99
|
|KRTEK
|10,53
|37.141.605
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|90.559.042
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.422.209
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,82
|958.716.500
|% 4,82
|
|KOZAL
|115,10
|671.719.366
|% 1,86
|
|GARAN
|7,28
|651.017.706
|% 0,97
|
|PETKM
|6,80
|618.339.950
|% 1,34
|
|SISE
|7,70
|549.776.552
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,12
|256.040.062
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,83
|195.031.204
|% 0,55
|
|PETKM
|6,80
|618.339.950
|% 1,34
|
|GARAN
|7,28
|651.017.706
|% 0,97
|
|AKBNK
|4,93
|398.137.270
|% 1,02
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2714
|8,2778
|% 0,03
|
|Euro
|9,9933
|10,0005
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,4913
|11,5489
|% 0,80
|
|Frank
|9,0631
|9,1177
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2010
|2,2121
|% 0,05
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|25,35
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,01
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,90
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|7,10
|7,11
|0,20
|
|B. Petrol
|67,31
|67,31
|0,55
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, TCELL, TSKB
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 98 artarak (% 1.24 ) 1, 221
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TEKTU, AVTUR, MARTI, BJKAS, PEKGY, BTCIM, DYOBY, TACTR, DAGHL, MRSHL
-
17:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, KRTEK, VAKFN, BAYRK, ORMA
-
17:33
EKIZ, GOLTS, ETILR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında