***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2021 09:39
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 03.05.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934306
BIST
10:201.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,99
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.427
En Düşük
1.417
10:208,3173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0699
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3177
En Düşük
8,2393
10:209,9993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0439
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0115
En Düşük
9,9291
10:20477,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,76
|Açılış
|: 477,38
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
477,60
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler10:20
|DITAS
|15,29
|1.105.314
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,58
|30.502
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|543.237
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|11.116.244
|% 9,98
|
|MRSHL
|298,80
|1.930.547
|% 9,97
|
|IHGZT
|1,24
|129.938
|% -38,92
|
|VAKFN
|21,30
|3.382.142
|% -9,97
|
|VERTU
|28,40
|17.794.287
|% -5,96
|
|BAYRK
|11,42
|4.732.598
|% -5,85
|
|GLBMD
|6,72
|2.603.346
|% -4,27
|
|THYAO
|12,71
|349.214.291
|% -1,63
|
|EREGL
|19,17
|156.924.099
|% 1,11
|
|GARAN
|7,36
|147.326.850
|% -0,14
|
|KOZAL
|116,30
|131.303.139
|% 0,43
|
|PETKM
|6,85
|108.927.203
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,11
|83.702.474
|% -0,47
|
|THYAO
|12,71
|349.214.291
|% -1,63
|
|PEKGY
|1,38
|28.268.407
|% 4,55
|
|GARAN
|7,36
|147.326.850
|% -0,14
|
|TSKB
|1,27
|22.499.948
|% 0,00
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3104
|8,3173
|% 0,85
|
|Euro
|9,9902
|9,9993
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,4883
|11,5459
|% 0,43
|
|Frank
|9,0502
|9,1048
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2094
|2,2205
|% 0,74
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-6,95
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|67,58
|67,58
|0,02
|
Seans Raporu
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