***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2021 10:10
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 25
.05.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938089
BIST
10:071.421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 20,78
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.413
10:078,4684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0066
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4690
En Düşük
8,4135
10:0710,3697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3718
En Düşük
10,3132
10:07517,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,38
|Açılış
|: 517,13
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
518,24
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler10:07
|RYSAS
|3,74
|2.128.595
|% 10,00
|
|BASCM
|15,01
|96.304
|% 9,80
|
|RYGYO
|4,13
|5.737.245
|% 8,12
|
|SUMAS
|60,00
|82.620
|% 7,91
|
|YONGA
|26,04
|53.148
|% 7,78
|
|KUTPO
|49,50
|1.376.496
|% -10,00
|
|METUR
|29,74
|11.653.052
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|165.837
|% -9,97
|
|MERIT
|205,10
|406.713
|% -6,98
|
|DERHL
|6,85
|4.350.613
|% -6,29
|
|GARAN
|7,99
|206.728.447
|% 2,44
|
|THYAO
|13,15
|69.337.381
|% 1,94
|
|KOZAL
|124,80
|67.615.489
|% 1,88
|
|KARSN
|4,87
|55.607.503
|% 2,53
|
|TRILC
|46,16
|49.426.452
|% -2,16
|
|GARAN
|7,99
|206.728.447
|% 2,44
|
|EKGYO
|1,89
|43.036.092
|% 2,16
|
|TSKB
|1,35
|19.619.466
|% 2,27
|
|YKBNK
|2,15
|30.717.035
|% 1,42
|
|KARSN
|4,87
|55.607.503
|% 2,53
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4661
|8,4684
|% 0,08
|
|Euro
|10,3615
|10,3697
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,8997
|11,9594
|% -0,30
|
|Frank
|9,3939
|9,4505
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2430
|2,2543
|% -0,30
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|6,11
|
|Altın Gr.
|517
|517
|0,15
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|28,05
|28,08
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,00
|
|B. Petrol
|68,89
|68,89
|0,40
|