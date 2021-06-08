***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2021 12:40
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 07.06
.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940995
BIST
14:051.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,38
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.443
14:058,6087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0039
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
14:0510,4914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0134
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
14:05523,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,98
|Açılış
|: 523,95
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler14:03
|ATATP
|31,94
|9.936.726
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|3.843.487
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|24.674.480
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|3.843.986
|% 9,94
|
|UFUK
|15,81
|141.346
|% 9,03
|
|YAYLA
|3,81
|12.688.784
|% -9,93
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,82
|15.934.624
|% -7,47
|
|NTHOL
|5,10
|110.167.419
|% -7,10
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|KOZAL
|127,20
|627.283.354
|% 1,52
|
|GARAN
|8,26
|590.162.811
|% -0,36
|
|THYAO
|14,30
|574.626.635
|% 0,14
|
|SASA
|34,56
|410.166.378
|% 2,31
|
|SISE
|8,19
|361.376.219
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,24
|248.462.537
|% 0,00
|
|GARAN
|8,26
|590.162.811
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,99
|104.134.040
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,18
|53.471.508
|% -0,84
|
|SISE
|8,19
|361.376.219
|% 0,00
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6078
|8,6089
|% -0,04
|
|Euro
|10,4885
|10,4925
|% -0,12
|
|Sterlin
|12,1327
|12,1936
|% -0,33
|
|Frank
|9,5577
|9,6153
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2869
|2,2984
|% -0,12
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-3,52
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.449
|3.535
|-4,15
|
|Yarım
|1.667
|1.710
|-2,01
|
|Çeyrek
|836
|855
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,76
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,66
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,97
|70,97
|-0,50
|