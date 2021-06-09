***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2021 09:57
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkua İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 08.06
2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941333
BIST
10:171.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.452
En Düşük
1.450
10:178,5942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0110
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6223
En Düşük
8,5877
10:1710,4745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0058
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5076
En Düşük
10,4656
10:17523,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,57
|Açılış
|: 523,18
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
522,60
BIST En Aktif Hisseler10:15
|ATATP
|35,12
|47.114.569
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|4.612.791
|% 9,95
|
|GSDDE
|6,10
|2.127.155
|% 9,91
|
|BMSCH
|5,80
|68.965.767
|% 8,41
|
|BOBET
|4,30
|51.320.083
|% 6,70
|
|YESIL
|3,34
|8.446.865
|% -5,92
|
|TKURU
|195,00
|282.691
|% -5,84
|
|METUR
|7,07
|379.571
|% -5,73
|
|EUKYO
|5,84
|1.641.241
|% -5,04
|
|RODRG
|17,88
|683.895
|% -4,99
|
|THYAO
|14,50
|224.436.953
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,79
|118.027.778
|% 0,52
|
|GARAN
|8,31
|82.830.342
|% 0,12
|
|PGSUS
|84,20
|73.094.439
|% 1,75
|
|BMSCH
|5,80
|68.965.767
|% 8,41
|
|THYAO
|14,50
|224.436.953
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,79
|118.027.778
|% 0,52
|
|BMSCH
|5,80
|68.965.767
|% 8,41
|
|BOBET
|4,30
|51.320.083
|% 6,70
|
|GARAN
|8,31
|82.830.342
|% 0,12
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5933
|8,5951
|% -0,12
|
|Euro
|10,4696
|10,4751
|% -0,05
|
|Sterlin
|12,1559
|12,2168
|% 0,10
|
|Frank
|9,5519
|9,6094
|% -0,04
|
|Riyal
|2,2869
|2,2984
|% -0,03
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-0,97
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,60
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,55
|72,55
|0,33
|
Seans Raporu
10:15
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10:30
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10:30
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10:30
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