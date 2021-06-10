***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2021 09:31
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 09.06.
2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941630
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
0
En Düşük
0
18:058,5836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0063
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,5984
En Düşük
8,5724
18:0510,4622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0048
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,4487
18:05520,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,85
|Açılış
|: 521,10
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
519,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,88
|96.226.805
|% 0,00
|
|SISE
|8,14
|425.918.471
|% 0,00
|
|VESTL
|31,56
|103.170.499
|% 0,00
|
|RHEAG
|2,16
|509.513
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,88
|96.226.805
|% 0,00
|
|SISE
|8,14
|425.918.471
|% 0,00
|
|VESTL
|31,56
|103.170.499
|% 0,00
|
|RHEAG
|2,16
|509.513
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,00
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,72
|717.417.891
|% 0,00
|
|KOZAL
|125,50
|486.205.151
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|429.482.881
|% 0,00
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,05
|240.532.368
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5793
|8,5816
|% -0,10
|
|Euro
|10,4550
|10,4625
|% -0,04
|
|Sterlin
|12,0859
|12,1465
|% -0,01
|
|Frank
|9,5519
|9,6094
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2838
|2,2952
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-4,33
|
|Altın Gr.
|520
|521
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,68
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,71
|71,71
|-0,51
|