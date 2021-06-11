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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.06.2021 14:43



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kaya 11/06/2021 tarihi itibarı ile istifa etmiş ve bu sebeple boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulumuzun 11/06/2021 tarihli ve 2021/07 sayılı kararı ile selefinin bakiye müddetini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere TTK.'nın 363'üncü maddesi uyarınca gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak Dündar Dayı'nın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941967


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