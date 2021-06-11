***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kaya 11/06/2021 tarihi itibarı ile istifa etmiş ve bu sebeple boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulumuzun 11/06/2021 tarihli ve 2021/07 sayılı kararı ile selefinin bakiye müddetini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere TTK.'nın 363'üncü maddesi uyarınca gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak Dündar Dayı'nın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941967BIST