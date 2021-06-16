***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2021 13:22
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 15.06.
2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942610
BIST
14:281.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.434
14:288,5473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0101
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
14:2810,3654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0169
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
14:28509,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,75
|Açılış
|: 509,72
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler14:28
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|OYYAT
|25,38
|94.789.637
|% 8,37
|
|UMPAS
|1,30
|79.831
|% 8,33
|
|PENTA
|34,16
|55.195.959
|% 6,75
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|27.510.231
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.074.459
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,59
|900.538.022
|% 0,69
|
|BOBET
|5,68
|694.164.057
|% -5,80
|
|GARAN
|8,40
|565.152.637
|% -0,24
|
|KOZAL
|125,50
|464.001.381
|% 0,88
|
|HALKB
|5,22
|334.698.331
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,24
|307.368.791
|% 2,28
|
|BOBET
|5,68
|694.164.057
|% -5,80
|
|YESIL
|2,35
|265.355.469
|% -8,56
|
|GARAN
|8,40
|565.152.637
|% -0,24
|
|HALKB
|5,22
|334.698.331
|% -2,61
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5450
|8,5473
|% -0,12
|
|Euro
|10,3581
|10,3654
|% -0,16
|
|Sterlin
|12,0281
|12,0884
|% 0,10
|
|Frank
|9,4654
|9,5224
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2722
|2,2836
|% -0,12
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-5,35
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|3.377
|3.428
|-17,00
|
|Tam
|3.360
|3.447
|-12,49
|
|Yarım
|1.624
|1.667
|-6,04
|
|Çeyrek
|815
|834
|-3,02
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,01
|
|B. Petrol
|74,40
|74,40
|0,41
|