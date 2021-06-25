***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.06.2021 09:26
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 24.06.
2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944062
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
0
En Düşük
0
18:058,6921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0166
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7087
En Düşük
8,6813
18:0510,3950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0109
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4087
En Düşük
10,3697
18:05497,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,20
|Açılış
|: 497,25
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,21
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6904
|8,6923
|% -0,19
|
|Euro
|10,3855
|10,3961
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,0736
|12,1341
|% -0,14
|
|Frank
|9,4378
|9,4947
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3116
|2,3232
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|4,17
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|75,71
|75,71
|0,15
|