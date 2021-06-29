***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2021 10:38
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 28.06.
2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944718
BIST
11:561.359
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -14,44
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.356
11:568,7268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0436
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
11:5610,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0218
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
11:56496,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,39
|Açılış
|: 496,48
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler11:56
|TKURU
|271,00
|2.425.179
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|1.373.136
|% 9,97
|
|SUMAS
|68,75
|415.319
|% 9,91
|
|MERKO
|5,45
|13.062.331
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|4.933.378
|% 9,83
|
|EUKYO
|7,40
|3.199.215
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,79
|17.253.816
|% -9,11
|
|ISBIR
|5.300,00
|254.400
|% -8,91
|
|MEGAP
|7,56
|18.490.918
|% -6,90
|
|MEGAP
|7,56
|18.490.918
|% -6,90
|
|THYAO
|13,42
|516.803.569
|% -3,17
|
|GARAN
|8,17
|393.400.884
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,92
|302.271.327
|% -1,03
|
|KUTPO
|58,95
|251.153.746
|% 8,46
|
|KOZAL
|115,40
|172.858.467
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,92
|302.271.327
|% -1,03
|
|TSKB
|1,25
|65.837.234
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,17
|112.462.212
|% 0,46
|
|GARAN
|8,17
|393.400.884
|% -0,12
|
|THYAO
|13,42
|516.803.569
|% -3,17
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7246
|8,7268
|% 0,50
|
|Euro
|10,3884
|10,3920
|% 0,21
|
|Sterlin
|12,0436
|12,1040
|% 0,15
|
|Frank
|9,4374
|9,4943
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3195
|2,3311
|% 0,41
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-8,89
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,01
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|-16,00
|
|Tam
|3.274
|3.357
|-17,46
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|-8,45
|
|Çeyrek
|794
|812
|-4,22
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,84
|73,84
|-0,30
|
Seans Raporu
11:56
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12:09XU100
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