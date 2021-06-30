***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2021 18:26
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.06.2021 tarihli ve 2021-08 sayılı yönetim kurulu kararı ile
Şirketimiz ve Genel Müdürümüz Mehmet Reha Tanör arasındaki Hizmet sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla 01.07.2021 tarihi itibariyle sonlandırılmasına,
Genel Müdürlük görevinden ayrılan Mehmet Reha Tanör'ün yerine 01.07.2021 tarihinde başlamak üzere Genel Müdür olarak Dündar Dayı'nın atanmasına karar verilmiştir.
Yeni atanan Sayın Dündar Dayı'nın özgeçmişine ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945230
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|FADE
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|PKENT
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|5.832.091
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|GEDIK
|7,93
|13.663.182
|% 9,99
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|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
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|AYCES
|68,30
|2.961.470
|% 9,98
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|TKURU
|243,90
|6.709.352
|% -10,00
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|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
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|YAPRK
|35,12
|7.774.797
|% -9,99
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|TACTR
|31,58
|3.786.693
|% -9,98
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|DENGE
|2,77
|1.725.039
|% -9,77
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|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
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|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% -0,15
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|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% -3,60
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|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% -1,48
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|SASA
|27,18
|503.646.252
|% -3,89
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|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
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|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% -2,60
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|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
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|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
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|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% -0,75
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|Dolar
|8,7021
|8,7050
|% -0,33
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|Euro
|10,3169
|10,3269
|% -0,68
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|Sterlin
|11,9766
|12,0367
|% -0,63
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|Frank
|9,3657
|9,4221
|% -0,81
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|Riyal
|2,3136
|2,3252
|% -0,34
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|18:05
|Alış
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|Altın Ons
|1.774
|1.774
|12,75
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|Altın Gr.
|495
|495
|0,90
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|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
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|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
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|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
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|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
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|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|0,32
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|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,05
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|B. Petrol
|74,97
|74,97
|0,69
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