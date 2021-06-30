***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.06.2021 tarihli ve 2021-08 sayılı yönetim kurulu kararı ileŞirketimiz ve Genel Müdürümüz Mehmet Reha Tanör arasındaki Hizmet sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla 01.07.2021 tarihi itibariyle sonlandırılmasına,Genel Müdürlük görevinden ayrılan Mehmet Reha Tanör'ün yerine 01.07.2021 tarihinde başlamak üzere Genel Müdür olarak Dündar Dayı'nın atanmasına karar verilmiştir.Yeni atanan Sayın Dündar Dayı'nın özgeçmişine ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945230BIST