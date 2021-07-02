***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.07.2021 10:21
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 01.07.2
021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945644
BIST
11:281.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.373
11:288,7016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0511
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7016
En Düşük
8,6441
11:2810,2940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3054
En Düşük
10,2510
11:28498,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,05
|Açılış
|: 498,18
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
498,39
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler11:28
|EUKYO
|6,60
|4.740.812
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|17.778.250
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|3.592.008
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.195.127
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.305.845
|% 9,82
|
|KUTPO
|46,68
|57.498.943
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|GEDIK
|8,26
|28.223.457
|% -5,28
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|MAALT
|192,40
|5.876.031
|% -3,85
|
|KCHOL
|19,54
|422.338.549
|% 5,45
|
|ARCLK
|32,04
|393.661.334
|% 7,37
|
|THYAO
|13,71
|357.667.854
|% -0,29
|
|GARAN
|8,40
|188.959.001
|% -0,59
|
|BERA
|13,18
|167.427.413
|% -0,23
|
|PEKGY
|1,12
|59.929.952
|% 1,82
|
|YKBNK
|2,19
|92.780.966
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,89
|56.739.540
|% 0,00
|
|THYAO
|13,71
|357.667.854
|% -0,29
|
|GARAN
|8,40
|188.959.001
|% -0,59
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6975
|8,7016
|% 0,59
|
|Euro
|10,2900
|10,2940
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,9251
|11,9849
|% 0,48
|
|Frank
|9,3428
|9,3990
|% 0,37
|
|Riyal
|2,3104
|2,3220
|% 0,48
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|5,99
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.278
|3.361
|14,47
|
|Yarım
|1.584
|1.626
|7,00
|
|Çeyrek
|795
|813
|3,49
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,06
|