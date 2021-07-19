***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.07.2021 09:32
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 16.07.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951582
BIST
12:201.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -10,81
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:208,5822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0649
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6122
En Düşük
8,5107
12:2010,1097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0060
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1528
En Düşük
10,0522
12:20498,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,76
|Açılış
|: 498,14
|
|Önceki Kapanış
|: 496,38
|
499,73
En Düşük
495,30
BIST En Aktif Hisseler12:20
|KARYE
|9,68
|127.888.058
|% 10,00
|
|EDATA
|9,82
|15.202.391
|% 9,97
|
|VBTYZ
|17,45
|83.840.303
|% 9,96
|
|SELVA
|8,18
|3.372.892
|% 9,95
|
|AKENR
|1,55
|23.548.799
|% 9,93
|
|OZBAL
|13,42
|14.532.411
|% -5,16
|
|EKIZ
|7,14
|15.058
|% -4,67
|
|SRVGY
|73,85
|4.731.651
|% -3,78
|
|MTRKS
|31,92
|10.945.912
|% -3,27
|
|SNPAM
|13,00
|13.000
|% -2,99
|
|SASA
|29,98
|390.307.423
|% -1,12
|
|THYAO
|12,78
|190.741.525
|% -2,29
|
|GARAN
|8,27
|178.298.938
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,23
|128.164.125
|% -2,03
|
|KARYE
|9,68
|127.888.058
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,03
|60.118.257
|% -0,96
|
|SKBNK
|1,05
|46.321.199
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,27
|89.933.514
|% -1,30
|
|EKGYO
|1,79
|45.895.507
|% -0,56
|
|GARAN
|8,27
|178.298.938
|% -0,96
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5789
|8,5822
|% 0,76
|
|Euro
|10,1033
|10,1097
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,7450
|11,8039
|% 0,47
|
|Frank
|9,2851
|9,3410
|% 0,66
|
|Riyal
|2,2843
|2,2958
|% 0,90
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-9,09
|
|Altın Gr.
|498
|499
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,77
|71,77
|-1,82
|
Seans Raporu
12:20
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29OZBAL
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 13.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 327 adet işlem
-
12:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, ASELS, SASA
-
12:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 92 kaybederek (% -1.07 ) 1, 192
-
12:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, EDATA, YAYLA, METUR, AKENR, SELVA, AVOD, KARYE, EDIP