***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.07.2021 09:04
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesi Sayın Mehmet Reha Tanör yönetim kurulu başkanlığından ve üyeliğinden 31.07.2021 tarihi itibari ile istifa etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954005
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.383
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.393
En Düşük
1.380
18:058,4445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0111
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
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8,4894
En Düşük
8,3933
18:0510,0553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0133
|Açılış
|: 9,9850
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|Önceki Kapanış
|: 10,0650
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10,0970
En Düşük
9,9678
18:05491,08
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 491,35
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|: 497,19
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498,90
En Düşük
490,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMAS
|1,32
|88.288.744
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,08
|3.163.760
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.845.159
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.604.013
|% 9,96
|
|ADESE
|1,24
|11.132.546
|% 9,73
|
|MEGAP
|6,66
|159.473.776
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,66
|159.473.776
|% -10,00
|
|METUR
|6,82
|98.188.437
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|29.064.454
|% -9,73
|
|YAYLA
|4,05
|137.471.802
|% -6,68
|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
|% 2,16
|
|KARSN
|4,57
|814.136.571
|% 8,81
|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,39
|664.346.660
|% 3,46
|
|EREGL
|20,00
|651.950.508
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|664.346.660
|% 3,46
|
|KARSN
|4,57
|814.136.571
|% 8,81
|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
|% 2,16
|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,82
|148.759.026
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4432
|8,4445
|% -0,13
|
|Euro
|10,0201
|10,0553
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,6725
|11,7310
|% -0,87
|
|Frank
|9,2634
|9,3192
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2382
|2,2495
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-14,24
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-5,84
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,11
|75,11
|0,01
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