***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.08.2021 13:45
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 05.08.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955324
BIST
14:031.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,28
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.429
14:038,5763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0564
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6109
En Düşük
8,5140
14:0310,1324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0255
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
14:03495,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,58
|Açılış
|: 495,77
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler14:03
|KTSKR
|35,44
|48.985.268
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|768.946.712
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.327.734
|% 9,96
|
|VBTYZ
|22,98
|141.133.587
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|14.279.679
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.502.270
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,72
|85.044.737
|% -8,61
|
|KRONT
|51,30
|95.886.922
|% -6,98
|
|KRSTL
|1,87
|11.010.757
|% -6,03
|
|GARAN
|9,29
|1.110.588.730
|% 0,32
|
|GENIL
|13,00
|768.946.712
|% 9,98
|
|SISE
|8,00
|536.027.020
|% 1,65
|
|SASA
|29,98
|513.777.476
|% 1,08
|
|THYAO
|12,80
|500.962.546
|% 0,31
|
|GARAN
|9,29
|1.110.588.730
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,82
|179.685.120
|% 0,55
|
|IZMDC
|2,85
|276.022.559
|% -4,68
|
|YKBNK
|2,47
|172.011.516
|% -0,80
|
|SISE
|8,00
|536.027.020
|% 1,65
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5738
|8,5763
|% 0,66
|
|Euro
|10,1250
|10,1324
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,9082
|11,9680
|% 0,66
|
|Frank
|9,4164
|9,4731
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2834
|2,2948
|% 0,81
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|-9,02
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|11,00
|
|Tam
|3.274
|3.356
|5,81
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|2,81
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,03
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,92
|0,03
|
|B. Petrol
|72,10
|72,10
|0,81
|