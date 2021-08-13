***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2021 10:31
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 12.08.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957855
BIST
11:461.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,33
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
11:468,5411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
11:4610,0344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0289
|Açılış
|: 10,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0077
11:46482,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,13
|Açılış
|: 482,48
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler11:45
|VKING
|7,60
|4.100.742
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.346.499
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|8.992.356
|% 9,87
|
|AGYO
|3,16
|53.633.440
|% 9,72
|
|RODRG
|16,63
|7.572.272
|% 7,99
|
|MARKA
|5,01
|6.118.017
|% -9,89
|
|IDGYO
|2,95
|13.391.869
|% -9,79
|
|EDATA
|15,95
|5.817.548
|% -5,34
|
|KUYAS
|2,41
|4.126.427
|% -4,37
|
|VKFYO
|6,55
|12.763.179
|% -3,96
|
|GARAN
|9,33
|592.098.433
|% 0,43
|
|KRDMD
|8,27
|359.833.939
|% 1,85
|
|TUPRS
|99,65
|320.551.515
|% 1,37
|
|SISE
|8,53
|319.091.191
|% 1,31
|
|GENIL
|14,84
|234.502.834
|% 4,07
|
|YKBNK
|2,50
|197.068.896
|% -0,40
|
|GARAN
|9,33
|592.098.433
|% 0,43
|
|KRDMD
|8,27
|359.833.939
|% 1,85
|
|SISE
|8,53
|319.091.191
|% 1,31
|
|GSDHO
|1,91
|46.806.762
|% 1,60
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5361
|8,5405
|% 0,00
|
|Euro
|10,0264
|10,0362
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,7503
|11,8092
|% -0,08
|
|Frank
|9,2219
|9,2775
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2710
|2,2824
|% 0,02
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|3,26
|
|Altın Gr.
|482
|482
|1,13
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|4,00
|
|Tam
|3.192
|3.273
|1,91
|
|Yarım
|1.543
|1.583
|0,92
|
|Çeyrek
|774
|792
|0,46
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,03
|
|B. Petrol
|70,86
|70,86
|-0,45
|
Seans Raporu
11:45
daha fazla
-
12:00BAKAB
Yüzde 4.02 oranında artışla 24.34 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 305 adet işlem
-
11:58OZKGY
Yüzde 6.65 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 847, 478 adet işlem
-
11:58OZKGY
Yüzde 6.65 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 847, 478 adet işlem
-
11:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 01 artarak (% 0.06 ) 1, 561
-
11:57XU100
Endeks 1, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 4, 678.00 milyon TL de