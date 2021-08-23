***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2021 11:01
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 20.08.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959954
BIST
12:201.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,20
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
12:208,4663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0183
|Açılış
|: 8,4580
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4467
12:209,9324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0072
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
12:20486,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,40
|Açılış
|: 486,40
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
488,48
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler12:20
|AYCES
|57,25
|2.076.907
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|148.769.407
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|30.899.922
|% 9,96
|
|VESBE
|51,70
|152.820.464
|% 9,95
|
|GESAN
|22,60
|4.529.243
|% 9,92
|
|PENTA
|86,40
|7.180.237
|% -9,95
|
|UFUK
|20,12
|216.310
|% -9,78
|
|UMPAS
|1,10
|53.565
|% -9,09
|
|MMCAS
|5,22
|101.790
|% -7,61
|
|UZERB
|32,12
|20.878
|% -5,42
|
|BRLSM
|10,99
|544.662.379
|% 9,79
|
|GARAN
|9,49
|475.097.587
|% 1,28
|
|SISE
|8,87
|473.558.160
|% 1,95
|
|SASA
|28,58
|329.318.836
|% 2,44
|
|THYAO
|12,45
|318.827.306
|% 1,55
|
|AKBNK
|5,72
|311.297.346
|% 2,33
|
|SISE
|8,87
|473.558.160
|% 1,95
|
|GARAN
|9,49
|475.097.587
|% 1,28
|
|BRLSM
|10,99
|544.662.379
|% 9,79
|
|PETKM
|6,04
|250.684.562
|% 1,51
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4639
|8,4663
|% -0,22
|
|Euro
|9,9271
|9,9324
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,5191
|11,5768
|% -0,04
|
|Frank
|9,2083
|9,2638
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2488
|2,2600
|% -0,30
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|5,89
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|1,00
|
|Tam
|3.212
|3.293
|0,06
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|0,03
|
|Çeyrek
|779
|796
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,08
|
|B. Petrol
|66,84
|66,84
|2,09
|