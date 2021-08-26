***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2021 09:08
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 25.08.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960490
BIST
11:581.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,02
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
11:588,3689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
11:589,8300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0200
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8300
En Düşük
9,8250
11:58479,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,96
|Açılış
|: 479,81
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler11:58
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.466.624
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|DARDL
|3,15
|22.573.618
|% 6,78
|
|AGYO
|3,69
|8.389.295
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|20.212.503
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|472.687.893
|% -9,95
|
|BRLSM
|11,37
|269.067.203
|% -6,19
|
|ISKUR
|370.000,00
|370.000
|% -5,13
|
|THYAO
|12,79
|656.650.388
|% 2,32
|
|GESAN
|24,62
|472.687.893
|% -9,95
|
|GARAN
|9,53
|425.710.473
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,16
|286.488.903
|% -4,92
|
|BRLSM
|11,37
|269.067.203
|% -6,19
|
|MRGYO
|1,16
|286.488.903
|% -4,92
|
|ODAS
|1,50
|90.017.135
|% 2,04
|
|THYAO
|12,79
|656.650.388
|% 2,32
|
|EKGYO
|1,84
|82.415.789
|% 0,00
|
|GARAN
|9,53
|425.710.473
|% 0,00
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3660
|8,3689
|% -0,03
|
|Euro
|9,8200
|9,8300
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,4531
|11,5105
|% -0,25
|
|Frank
|9,0823
|9,1370
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2235
|2,2346
|% -0,04
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-5,43
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|-14,00
|
|Tam
|3.169
|3.249
|-18,83
|
|Yarım
|1.532
|1.572
|-9,11
|
|Çeyrek
|768
|786
|-4,55
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,63
|70,63
|-0,65
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Seans Raporu
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