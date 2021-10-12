***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2021 10:04
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 11.10.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969720
BIST
10:151.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,84
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.415
En Düşük
1.408
10:159,0240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0228
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
9,0404
En Düşük
8,9883
10:1510,4373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0395
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4719
En Düşük
10,3841
10:15510,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,56
|Açılış
|: 510,29
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler10:15
|MERIT
|23,16
|8.439.621
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|319.394
|% 9,97
|
|EDIP
|3,75
|20.209.571
|% 8,07
|
|ETILR
|5,45
|72.910
|% 4,81
|
|TACTR
|24,60
|250.625
|% 4,68
|
|KLNMA
|18,92
|235.724
|% -9,99
|
|PRKAB
|21,30
|57.395.819
|% -9,97
|
|DOBUR
|31,62
|1.563.493
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|13.841.644
|% -9,95
|
|ORGE
|5,74
|353.377
|% -5,28
|
|TUPRS
|127,10
|142.708.019
|% 1,03
|
|GARAN
|9,43
|138.646.311
|% -0,11
|
|YKBNK
|2,41
|101.003.774
|% -0,41
|
|MAREN
|8,79
|68.554.633
|% 4,64
|
|FROTO
|162,70
|67.865.389
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,41
|101.003.774
|% -0,41
|
|EKGYO
|1,78
|50.300.305
|% -0,56
|
|ODAS
|1,52
|25.956.598
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|20.098.007
|% -0,83
|
|GARAN
|9,43
|138.646.311
|% -0,11
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0191
|9,0240
|% 0,25
|
|Euro
|10,4303
|10,4373
|% 0,38
|
|Sterlin
|12,2381
|12,2994
|% 0,31
|
|Frank
|9,7059
|9,7643
|% 0,45
|
|Riyal
|2,4017
|2,4137
|% 0,37
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|4,31
|
|Altın Gr.
|511
|511
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|83,60
|83,60
|-0,05
|