***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2021 12:23
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 13.10.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970658
BIST
13:461.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,05
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
13:469,1691
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0915
|Açılış
|: 9,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
13:4610,6652
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1216
|Açılış
|: 10,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
13:46530,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 7,21
|Açılış
|: 530,82
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler13:46
|LUKSK
|54,45
|3.131.746
|% 10,00
|
|MEDTR
|36,58
|54.353.418
|% 6,65
|
|MAALT
|181,90
|28.821.782
|% 6,50
|
|DITAS
|17,20
|28.696.938
|% 6,30
|
|KZBGY
|30,58
|82.737.202
|% 5,89
|
|BAYRK
|9,90
|15.093.076
|% -10,00
|
|PRKAB
|18,18
|94.719.071
|% -5,80
|
|GRNYO
|2,32
|1.220.716
|% -5,31
|
|AYES
|18,00
|177.700
|% -5,26
|
|DOBUR
|32,50
|2.280.370
|% -4,86
|
|ASELS
|16,46
|730.112.746
|% 0,98
|
|FROTO
|170,70
|680.294.575
|% -3,89
|
|GARAN
|9,33
|601.351.298
|% -0,53
|
|THYAO
|14,33
|526.399.593
|% 0,49
|
|TUPRS
|124,10
|511.192.272
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,39
|251.204.273
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|111.904.860
|% -3,38
|
|EKGYO
|1,82
|119.832.297
|% 0,00
|
|GARAN
|9,33
|601.351.298
|% -0,53
|
|KRDMD
|6,75
|339.117.661
|% 0,15
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1657
|9,1691
|% 1,01
|
|Euro
|10,6550
|10,6652
|% 1,15
|
|Sterlin
|12,5499
|12,6128
|% 1,46
|
|Frank
|9,9306
|9,9904
|% 1,44
|
|Riyal
|2,4393
|2,4515
|% 1,05
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|5,88
|
|Altın Gr.
|530
|530
|6,23
|
|Cumhuriyet
|3.504
|3.557
|52,00
|
|Tam
|3.489
|3.576
|56,35
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|27,26
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,78
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,11
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|0,99
|